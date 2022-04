Stiri pe aceeasi tema

- Așteptam un mix de masuri de la Guvern, in condițiile in care Coaliția nu reușește sa se ințeleaga asupra unor reduceri de taxe cum ar fi TVA mai mic la acciza sau TVA mai mic la CAS. Zilele urmatoare vom vedea Ordonanța aprobata de Guvern, inca problema carburanților nu se rezolva cu cu reducerea accizei,…

- Despre dobanzile mari la care se imprumuta statul, acuzatie facuta de liderul PNL Florin Citu, ministrul Finantelor a spus: ”Romania se imprumuta la dobanzile pe care le-a stabilit prin strategia fiscal bugetara, si as vrea sa observati ca se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflatie”. Ministrul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va trebui optimizat, insa Romania nu trebuie vaduvita de banii din PNRR, dar nici de reformele pe care le prevede Planul pentru ca suntem in decalaj major fata de economia europeana, considera ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES .…

- ”Este foarte usor sa duci in zona publica renegociem PNRR-ul pentru pensii. PNR-ul va trebui optimizat oricum. Romania pierde o suma din PNRR care trebuie… si vom sta de vorba la nivel de Executiv si, evident si la nivel politic, pentru ca tara nu trebuie vaduvita de banii din PNRR, dar nici de reformele…

- Am incheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Am redus deficitul in 2021, am incheiat anul cu un deficit de 6,7%.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, transmis, joi, ca nu intelege ingrijorarea presedintelui PNL, Florin Citu, referitoare la dobanzi, acestea fiind stabile si chiar mai mici decat in noiembrie 2021.

- Anul 2029 este o tinta viabila pentru aderarea la euro, dar cea mai importanta este convergenta reala despre care foarte putina lume vorbeste, a afirmat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. "Mi-as dori sa nu ne mai ascundem in spatele crizelor pentru obiectivele strategice ale Romaniei.…