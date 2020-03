Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat sambata seara ca a avut discutii cu sistemul bancar si a cerut reprezentantilor acestuia sa gaseasca solutii pentru amanarea, timp de doua-trei luni, a platii ratelor. "Am vorbit vineri cu sistemul bancar. Am avut discutii informale. Si asta a fost…

