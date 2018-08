Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, afirma ca nu are de ce sa se ingrijoreze in legatura cu o posibila remaniere si ca, in fiecare zi, isi face treaba la minister ca si cum ar fi ultima sa zi de mandat. Intrebat miercuri seara, la Antena 3, daca se asteapta sa fie pe lista de remaniere la reuniunea CEx al PSD, Teodorovici a raspuns ca este bine sa te afli pe o lista, pentru ca asta inseamna ca esti in atentia cuiva. "Este bine sa fii in viata viata pe lista. Daca esti pe o lista inseamna ca esti in atentia cuiva. Ca esti in zona de bine sau mai putin bine, asta o decid ceilalti. N-am de ce…