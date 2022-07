Ministrul Finanţelor, despre modificările fiscale: Nimeni nu va plăti în plus „Este vorba de protectia dreptului celui care munceste. Cred ca am uitat de acest lucru si cred ca, la un moment dat, uitam ca cetatenii, lucratorii, pana la urma sunt lipsiti de niste drepturi. Nu-si platesc taxele si nu, nu din vina lor! Pana la urma, dreptul de a merge la un spital, de a beneficia de el exista foarte diminuat. Daca, de exemplu, ai un contract sub nivelul salariului minim brut – aici este chestiunea pe care cred ca unii o scapa – .part-time poate sa fie la un nivel de doua ore si sa iei contravaloarea unui salariu mediu. Nu vei plati contributii la salariu minim brut, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

