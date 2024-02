Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii regionalelor ANAF, ca pana acum, ci de la nivel judetean, pentru eficientizarea activitatii, iar inspectorii vor purta arma pentru a se putea apara la nevoie.„Avem…

- Inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii de la nivelul regionalelor ANAF, ci de la nivel judetean, iar inspectorii antifrauda vor fi ”militarizati”, ei urmand a purta arma, anunța Ministrul Finanțelor. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in stațiunea Straja. Era insoțit…

- Inspectorii ANAF vor purta arme! Ministrul Finanțelor dorește militarizarea inspectorilor ANAF. Aceștia vor fi inarmați pentru a putea face fața provocarilor din timpul misiunilor, susține Marcel Boloș. „Avem aceasta noutate pentru militarizarea inspectorilor ANAF. Trebuie sa spun ca noutatea nu este…

- Se vorbește, mai nou, despre „militarizarea inspectorilor antifrauda”. Sunt declarații pe care le-a facut recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii de la nivelul regionalelor ANAF, ci…

- ”Avem aceasta noutate, sa zicem, pentru militarizarea inspectorilor antifrauda. Trebuie sa spun ca noutatea nu numai aceasta este legata de militarizare si de aceasta posibilitate pe care o vor avea, legala, de port arma, inclusiv de protectie in timpul serviciului, ci structurile teritoriale judetene…

- Bolos anunța razboi total evazionistilor: Inspectorii antifrauda vor avea dreptul sa poarte arme Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) presupune ca activitatea economica ilicita sa fie urmarita de serviciile teritoriale judetene, in prezent fiind urmarita de cele care functioneaza…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, la Jurnalul de Seara, de la Digi24, ca inspectorii ANAF vor fi inarmați pentru a putea face fața provocarilor din timpul misiunilor. Totodata, a mai precizat ca o alta noutate consta și in faptul ca se vor constitui structuri teritoriale județene,…

- In 2023, inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificari fiscale și antifrauda (inspecții fiscale, controale antifrauda, verificari documentare) in cadrul carora au identificat și recalculat obligații fiscale datorate bugetului de stat in cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumatate reprezinta…