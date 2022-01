Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a transmis, joi, ca responsabil pentru faptul ca distribuitorii de energie nu au primit inca niciun ban din compensari, asa cum prevede legea, este ministrul Energiei, Virgl Popescu.

- Furnizorii de energie nu au primit niciun ban pentru compensarea facturilor, iar pentru asta este responsabil Ministerul Energiei, a spus, joi, ministrul Adrian Caciu. El a afirmat ca Ministerul Finanțelor a dat banii necesari in acest scop, dar ca nu s-a decontat niciun leu. "Intrebați-l pe domnul…

- Rapunzand criticilor lansate de Florin Cițu privind majorarea dobanzilor internațioanle la care s-a imprumutat Romania de la inceputul anului, Caciu a precizat ca situația a fost moștenita chiar de la guevrnul condus de Cițu.”Ar trebuie sa ne uitam cat de repede au crescut dobanzile la tilurile de stat…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, il ataca dur pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, susținand ca banii pentru compensarea facturilor au fost alocați, dar nu sunt cheltuiți de catre Ministerul Energiei. Intrebați-l pe domnul Popescu. Eu vreau sa spun ceva, pentru ca lumea sa știe: ne preocupam…

- Fost ministru de finanțe, Anca Dragu spune ca actualul ministru al finanțelor, Adrian Caciu, face confuzii privind impozitarea multinationalelor. „Ministrul Finantelor, domnul Caciu, intre populism si necunoastere, ne anunta cu maxima gravitate ca apa calda e calda. Domnul ministru ne spune…

- "In seara aceasta se pune bugetul pe site, acum facem ultimele verificari de corelații. Am lucrat noaptea trecuta pana la ora 5, acum sunt tot mai minister și lucrez. (...) Luni dupa-amiaza va fi ]n Parlament și va intra in dezbateri, eu zic ca va fi aprobal ori inainte de Craciun, ori imediat dupa,"…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…