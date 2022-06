Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a afirmat, miercuri, dupa sedinta Executivului, despre amanarea ratelor la credite, ca este vorba de un instrument si nu singura solutie, el aratand ca orice amanare inseamna ca la final platesti mai mult indiferent de nivelul dobanzii. Purtatul de cuvant a afirmat…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca in aplicarea masurii privind amanarea ratelor la creditele bancare, criteriul principal de care se va tine cont va fi acela privind cresterea cheltuielilor pe familie sau a costurilor pe companie. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa,…

- Coaliția de guvernare a decis amanarea pentru noua luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care „se confrunta cu dificultați financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioada”. Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a explicat insa, miercuri, ca va fi un criteriu pentru a se obtine…

- Presedintele PNL, prim-ministrul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni seara, ca in coalitia de guvernare s-a decis sa nu se ia deocamdata masura amanarii platii ratelor la banci. ‘Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam ne-au dus…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, luni, ce s-a intamplat cu amanarea ratelor, masura care era vehiculata a fi luata in cadrul acestui pachet. “Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care le-am analizat ne-au dus catre aceasta decizie la nivelul coalitiei,…