- Ministrul Finanțelor anunța o scadere a ratei inflației la 1,8% și anticipeaza o “revenire rapida in V” a economiei, incepand cu trimestrul al treilea Rata inflatiei este la 1,8%, conform Eurostat, iar Romania a iesit din topul rusinii, noteaza, luni, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe…

- ”Am promis mediu economic neinflationist si asta am livrat! Trei ani de zile PSD a distrus puterea de cumparare a romanilor prin cresterea galopanta a preturilor. In regimul socialist al PSD rata inflatiei a crescut de la 0% la 5.4%!!! PSD a dus Romania in topul rusinii in UE- cea mai mare rata…

- Ministrul Finantelor susține ca rata inflatiei este de 1,8%, Romania fiind scoasa din topul rusinii” la nivel european, unde a fost plasata de guvernarile PSD care au crescut artificial inflatia de la 0% la 5,4%. ”Asta, desi trompetele PSD-iste, in frunte cu liderul perpetuu interimar, tipa de trei…

- "Tot in aceasta perioada PSD-ul a tot strigat - si aici mi se pare o ticalosie maxima - zi de zi, desi oamenii treceau prin aceasta perioada dificila, sa vii sa spui ca nu vor face bine, vor fi nu stiu cate zeci de mii de morti, somajul va fi 2 milioane-3 milioane, economia va fi in cap. Toate aceste…

- Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana, a scris, luni ministrul Finantelor, Florin Citu pe pagina sa de Facebook. Conform datelor Eurostat, cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Cehia (3,3%), Polonia (2,9%),…

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, citat de...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Romania a reușit sa atraga iar imprumuturi dupa ce a avut probleme in acest sens saptamana trecuta.„Am reusit sa ne finantam, am atras aproape doua miliarde de lei, in continuare avem increderea sistemului…

- Ministrul Finanțelor anunța o rectificare bugetara saptamana viitoare: “Avem nevoie de resurse pentru Sanatate” Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii,…