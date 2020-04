Prima rectificare bugetara din acest an a fost discutat luni, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat Florin Cițu, ministrul finanțelor. Acesta a spus ca cei mai mulți bani in plus vor fi alocați Ministerului Sanatații și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.



Ministrul a spus ca bugetul pentru plata concediilor medicale va fi suplimentat cu cel puțin 1 miliard de lei. De asemenea, pentru ajutorul de stat cu șomajul tehnic și alte forme de ajutor, bugetul va fi suplimentat cu cel puțin 7 miliarde de lei.

Ministrul Finantelor: "Nu luam in calcul taieri de salarii…