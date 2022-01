Stiri pe aceeasi tema

- Am incheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), i-a raspuns joi lui Florin Cițu, președintele PNL, care se declarase ingrijorat de creșterea dobanzilor la care se imprumuta Romania. Caciu a spus ca nu exista risc de recesiune și l-a atacat la randul lui pe Cițu, spunand ca la rectificarea bugetara a trebuit…

