Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca OMV va plati taxa de solidaritate. ”Asteptati luna iunie”, a spus ministrul, aratand ca aceasta taxa se declara pe 25 iunie si se plateste pe 25 iunie, pentru ca acesta este termenul legal pentru impozitul pe profit, relateaza…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat joi ca toate companiile din energie, inclusiv OMV Petrom, vor achita taxa de solidaritate la finalul lunii iunie. Iar pana atunci, ANAF va continua verificarile.

- Deși mai cere lamuriri de la Comisia Europeana, Adrian Caciu a declarat ca sigur OMV Petrom va plati taxa pe solidaritate in Romania, nu in Austria, așa cum a anunțat compania. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana daca taxa de solidaritate in energie va fi aplicata si OMV Petrom, dupa ce aceasta companie sustine ca nu trebuie sa o achite pentru ca nu se incadreaza in prevederile Ordonanței…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana daca taxa de solidaritate in energie va fi aplicata si OMV Petrom, dupa ce aceasta companie sustine ca nu trebuie sa o achite, precizand ca toata lumea va plati solidar acest…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a zis, dupa ce grupul OMV a anuntat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de UE, ca a fost un anunt de „marketing de bursa” si a reamintit ca „nu e vorba de a lasa pe cineva sa nu plateasca acest impozit pe profitul exceptional”. „Fac diferenta intre…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune, la Euronews Romania, dupa ce grupul OMV a anunțat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de UE, ca a fost un anunț de „marketing de bursa” și a reamintit ca „nu e vorba de a lasa pe cineva sa nu plat