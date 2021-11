”Ministrul Finantelor, dl Adrian Caciu, a semnat ieri, 26 noiembrie 2021, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Imprumutul va fi folosit pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale, pe baza cheltuielilor bugetare efectuate pentru reformele prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Sumele vor fi disponibilizate in 10 rate, in baza indeplinirii de catre partea romana a jaloanelor si tintelor prevazute…