Stiri pe aceeasi tema

- Pana la finalul anului, Romania va avea o strategie nationala de prevenire si combatere a desertificarii si degradarii terenurilor, suprafata care se ridica la o jumatate de milion de hectare, susține secretarul de stat in Ministerul Mediului. Sorin Banciu. Pentru refacerea acestor terenuri, in afara…

- Sistemul de iluminat public din Sebeș va fi modernizat in totalitate prin fonduri nerambursabile Municipiul Sebeș și-a asigurat demersul de modernizare și eficientizare a rețelei de iluminat public prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii…

- Astazi, la sediul Consiliului Județean Dambovița, a demarat campania de promovare a programului național de impaduriri. Alaturi de prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, și secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Porzsolt Levente, președintele Consiliului Județean Dambovița,…

- Zeci de milioane de euro alocate, din 2008 incoace, pentru diminuarea poluarii cu nitrați. Viziunea este ca fiecare gospodarie sa dețina o platforma de colectare a gunoiului din grajd. Momentan, in județul nostru exista doar doua astfel de platforme. Primari și fermieri din Bistrița – Nasaud și Maramureș…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Agenția Naționala pentru Protecția Mediului și Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare au semnat la data de 30.12.2022, contractul de finanțare nerambursabila nr. 142425/12.12.2022 pentru implementarea…

- UAT Municipiul Campina, in calitate de beneficiar, anunța incheierea proiectului ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbari climatice in municipiul Campina”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021, prin Programul Ro-Mediu pentru care Operator de Program este Ministerul Mediului,…

- ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a anunțat, luni, ca anul 2022 ocupa locul al treilea in topul celor mai calduroși ani, din istoria masuratorilor meteorologice de la noi din țara. Temperatura medie in 2022 a fost de 11.77 grade Celsius. Cei mai caldurosi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt:…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor saluta masura luata de Ministerului Educației de a desemna cate un responsabil de mediu in fiecare unitate școlara, considerand-o a fi o decizie profund benefica pentru formarea și responsabilizarea generațiilor viitoare cu privire la temele de dezvoltare durabila…