- Legea energiei eoliene din mare (offshore wind) va fi gata in cel mai scurt timp, in acest an, pentru a permite inceperea masuratorilor pentru viitoarele proiecte, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Simpozionul Roman al Energiei - SIREN 2021, organizat de Comitetul…

- Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu, începând cu 1 noiembrie, a afirmat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu, citat de Agerpres. "Pe lânga compensarea consumatorilor vulnerabili, vrem sa compensam consumatorii…

- Producatorul roman de gaze Romgaz are capacitatea de a sustine investitia in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra si ar trebui sa fie operatorul acestei exploatari, a declarat, marti, Iulian Iancu, presedintele Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), intr-o intalnire…

- Puterea de cumparare a romanilor si competitivitatea industriei vor avea de suferit, daca Romania nu realizeaza o strategie si o legislatie care sa atraga investitiile in noile surse de energie, precum hidrogenul sau turbinele eoliene offshore, a declarat, marti, Iulian Iancu, presedintele Comitetului…