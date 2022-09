Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi ma aflu la lucrarile Consiliului Energiei, care se desfasoara la Bruxelles. Cu aceasta ocazie am avut o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei din Bulgaria Hristov Rossen pentru a discuta despre importanta cooperarii regionale pentru operationalizarea Platformei Energetice europene pentru…

- Bruxelles-ul va oferi Ucrainei saptamana aceasta o asistența macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”Membrii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER considera absolut inoportune, contraproductive si nocive unele dintre modificarile adoptate de Guvern la OUG 27/2022. Noua OUG 119/2022, un act normativ menit sa guverneze piata de energie, cu impact major asupra acesteia, a fost facuta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, saluta declaratia presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea de plafonare a gazelor importate din Federatia Rusa si considera ca reprezinta o noua dovada ca institutiile de la Bruxelles sunt pregatite sa adopte masuri pentru stoparea…

- ”Pentru ca anumite interese de grup par a deveni promovate intens dupa adoptarea Ordonantei de Urgenta care protejeaza romanii si economia noastra de cresterea preturilor energiei electrice si ale gazelor naturale, as vrea sa clarific urmatoarele lucruri: – Prin noul pachet de masuri populatia este…

- V.S. Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni, marți, 26 iulie, pentru a discuta despre o posibila criza a gazelor in iarna viitoare, in contextul reducerii livrarilor de gaze naturale din Rusia. Pe de alta parte, dupa declarațiile facute la mijlocul saptamanii trecute…

- Italia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria și Romania vor sa intarzie cu cinci ani planul UE de a interzice efectiv vanzarea de noi mașini pe benzina și motorina incepand din 2035, conform unui document consultat de Reuters și citat de Rador. Și Germania a anunțat public ca nu susține propunerea radicala…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderare.Propunerea, in conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, va fi prezentata la summitul liderilor europeni care…