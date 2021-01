Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la Digi24 ca in cateva luni va incepe sa funcționeze cu adevarat concurența in ceea ce privește prețurile la serviciile de energie electrica pentru consumatorii casnici.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca intreg procesul prin care romanii iși aleg furnizorul de energie electrica se desfașoara anevoios. El crede ca romanii nu trebuiau puși pe drumuri, ci companiile sa iși inainteze ofertele catre ei. Virgil Popescu: „Nu era nevoie de tevatura schimbarii…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit, luni cu precizari legate legea energiei electrice si a gazelor naturale. Ministrul a declarat intr-o intervenție la Digi 24 ca prin crearea unei piețe concurențiale clientul trebuie sa fie in centrul problemei și nu furnizorul. „Nu pun 6 milioane de oameni…

- Ministrul Energiei a vorbit despre liberalizarea prețului la energia electrica. Acesta a spus ca „trecerea automata din piața reglementata in piața serviciului universal nu este o trecere normala. „Este un abuz de poziție dominanta pe care furnizorii il folosesc”. In plus, ministrul Virgil Popescu a…

- Consumatorii casnici de electricitate ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte, de la 1 ianuarie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Virgil Popescu, ministrul Energiei.

- Ministerul Economiei, cel al Finantelor si ANAF au gasit o solutie pentru a scoate din insolventa Electrocentrale Bucuresti (Elcen), astfel incat producatorul de energie sa poata accesa fonduri pentru modernizare, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Compania de stat SAPE vrea sa construiasca o centrala noua pe amplasamentul fostei CET Titan si a trimis, in iunie, o adresa in acest sens catre Primaria Bucuresti, insa edilul-sef de la acea data, Gabriela Firea, a ignorat aceasta propunere, a scris vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil…

- Compania Romgaz negociaza achizitia participatiei pe care compania americana Exxon o are in proiectul de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagra, a declarat miercuri Viorgil Popescu, Ministrul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, intr-o conferința de presa. “In acest moment…