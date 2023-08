Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie, precizand ca pentru acest lucru mai trebuie parcursi o serie de pasi, intre care si acordarea unui ajutor de stat ce

- "Noi ne straduim ca in toamna aceasta, cat de curand, sa avem o noua solutie prin noua companie, Complexul Energetic Valea Jiului. Acolo, cei care lucreaza actualmente in Complexul Energetic Hunedoara vor avea un loc de munca si vor putea sa-si desfasoare, in continuare, activitatea. (...) Noi ne straduim…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie. Acesta a luat parte la manifestarile dedicate Zilei Minerului, in Valea Jiului, in cursul dupa-amiezei el mai avand programata o vizita…

- Facturi mai mari la energie din toamna. Peste 5 milioane de romani vor fi afectati direct Facturi mai mari la energie din toamna. Peste 5 milioane de romani vor fi afectati direct Plafonul pentru prețul energiei electrice ar putea fi eliminat, ceea ce va duce la creșterea facturilor pentru consumatorii…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marti, ca fiecare minister, agentie, fiecare institutie de nivel national si local trebuie sa isi faca o analiza foarte atenta, sa vada cati oameni livreaza cu adevarat in interesul cetatenilor romani, iar cei care livreaza sa fie motivati sa performeze…

- In aprilie 2023, Azerbaidjan a exportat 893,36 milioane de metri cubi de gaz in Turcia, in creștere cu 21,73% fața de anul precedent, informeaza Report, citand Autoritatea de Reglementare a Pieței Energetice (EMRA).Astfel, Azerbaidjanul a devenit al doilea furnizor de gaze pentru Turcia, cu o cota…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, miercuri, ca Romania are toate premisele sa fie un lider regional in sectorul energiei nucleare, avand viziune, traditie, resurse si competenta.

- Lucrarile pentru construcția Spitalului Oncologic din Targu Mureș sunt in grafic, acestea urmand sa fie finalizate in luna decembrie, in timp ce primii pacienți vor putea fi diagnosticați și tratați in luna mai, anul viitor. Proiectul, in valoare de 28 de milioane de euro, este o inițiativa privata,…