Fondul Proprietatea va lista, “cat de curand posibil”, cel putin 15% din actiunile companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, la Bursa de Valori Bucuresti, fara sa mai astepte ca Executivul sa i se alature, a declarat astazi, pentru Reuters , ministrul Energiei, Virgil Popescu. Anul trecut, Romania s-a angajat sa listeze 15% din actiunile Hidroelectrica pana in iunie 2023, in cadrul obiectivelor convenite impreuna cu Uniunea Europeana si incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Fondul Proprietatea deține 20% din Hidroelectrica Fondul…