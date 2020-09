Ministrul Energiei, anunț despre prețul gazelor naturale Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019. “Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat. In plus fata de aceasta liberalizare am schimbat obligatia de vanzare centralizata pe piata cu gaze cu un gas program release. Practic, prin acest program, am legat pretul gazelor din Romania de pretul bursei regionale de la Viena, Baumgarten. Exact cum am si preconizat, oferta de gaze pe piata romtneasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

