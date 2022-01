Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul energiei: Va fi modificata Legea plafoanelor și compensarii Virgil Popescu. Foto: gov.ro. Legea plafoanelor și compensarii la energie electrica va fi modificata saptamâna viitoare în ședința de guvern, astfel încât furnizorii care au calculat eronat facturile…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu.Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor offshore…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre cum se aplica legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie. Acesta a spus ca nu este mulțumit de furnizori, avand in vedere reclamațiile oamenilor privind facturile mari iar in acest sens ANPC…

- "Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind…

- UPDATE: ”Plafonarea preturilor se va aplica la toti consumatorii casnici, spitale publice si private definite conform Legii nr. 95/2006, unitati de invatamant publice si private definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, crese, organizatii neguvernamentale, unitatile de cult astfel cum…

- Apel matinal - Invitat: Virgil Popescu, ministrul energiei Virgil Popescu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (28 octombrie, ora 8:30) - Apel matinal - Realizator: Catalin Cîrnu - Suntem într-o zi de 28 octombrie 2021, iar consumatorii vor plati în aceasta iarna aceeasi…

- Legea care stabilește scheme de compensare pentru consumul de gaze și energie electrica a fost votata, miercuri, in Camera Deputaților, cu o larga majoritate, respective 285 de voturi din 287 parlamentari prezenți. Anterior, proiectul a fost amendat de Senat, care a majorat sumele platite de la bugetul…