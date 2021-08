Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri dupa ședința de lucru de la Guvern privind inceperea noului an școlar ca școlile vor ramane deschise pana la rata de infectare de 6 la mie. In cazul in care acest prag va fi depașit, apar mai multe condiții, care vor fi luate in funcție de varsta…

- Premierul Florin Citu are vineri o sedinta de lucru pe tema vaccinarii copiilor, cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, directorul Centrului National de Supraveghere…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a anunțat ca masurile pentru deschiderea scolilor cu prezenta fizica din 13 septembrie vor fi discutate vineri, de la ora 10:00, la Palatul Victoria, unde premierul Florin Citu a convocat o intalnire la care vor participa ministrul Sanatatii Ioana Mihaila, reprezentantii…

- Sorin Cimpeanu a anuntat ca vineri, la ora 10.00, la Palatul Victoria va avea o intalnire convocata de premierul Florin Citu, la care vor participa ministrul Sanatatii, reprezentantii INSP, seful DSU Raed Arafat si coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita, unde vor fi discutii despre…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru de Finante. "Dupa o discutie cu membrii coalitiei marti seara, in care i-am anuntat ca am cerut demisia ministrului Finantelor Publice, acesta a informat…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, 22 iunie, in timpul unei ședințe ținute la Guvern pe tema beneficiilor vaccinarii elevilor, ca aproape 100.000 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani s-au vaccinat anti-COVID pana acum. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani, aici, parinții și tutorii sunt…

- Premierul Florin Citu a declarat, duminica, la o videoconferinta cu prefectii, ca va fi adoptata o hotarare de Guvern care sa instituie derogare de la procedura normala de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru cei afectati de inundatii. “Aceasta hotarare de Guvern stabileste sume fixe in…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Romania va continua campania de imunizare anti-COVID si anul viitor, iar vaccinul va ramane gratuit. Florin Citu a tinut sa faca aceste precizari, dupa ce Ludovic Orban, liderul PNL, declarase ca in viitor romanii ar putea plati pentru vaccinul anti-COVID.Premierul…