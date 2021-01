Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu ajunge pe mana polițiștilor. Potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO, președintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) va fi cercetat de Poliția Capitalei, dupa mai multe postari facute pe rețeaua TikTok. "Avand in vedere imaginile și informațiile…

- Ministrul Educației a anunțat ca o situație despre cați profesori sunt dispuși sa se vaccineze va fi gata la jumatatea lunii ianuarie.„Am cerut in intreg sistemul de educație, prin inspectoratele școlare și universitați, situatia personalului didactic, auxiliar nedidactic care are disponibilitate de…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, ca o decizie finala in ceea ce privește redeschiderea școlilor fa vi luata ”cel mai probabil” in ultima parte a lunii ianuarie, informeaza HotNews.ro. Sorin Cimpeanu a precizat ca in luarea acestei decizii va conta și modul in care se va desfașura…

- La finele anului trecut 30 decembrie 2020 , rectorul Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj, prof. univ. dr. Daniel David, a fost desemnat, pentru un mandat de sase luni, presedintele Consiliului National al Rectorilor CNR , ca urmare a auto suspendarii actualului ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu.Reamintim…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei au descins marti, 11 noiembrie 2020, la patru adrese din Bucuresti si Ilfov. Ancheta, coordonata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 vizeaza mai multe persoane acuzate de camata si santaj.…