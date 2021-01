Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant si-au exprimat optiunea de a se vaccina anti-COVID-19. Potrivit ministrului, 126.000 de persoane din cele 168.000 care doresc sa se vaccineze lucreaza "nemijlocit"…

- Peste 45% dintre cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din judetul Vrancea doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit sursei citate, 1.525 de persoane din randul personalului didactic, din totalul de 3.308, si-au exprimat disponibilitatea…

- În urma centralizarii facute de Inspectoratul Școlar Județean Cluj a rezultat ca 55% dintre cadrele didactice, personalul didactic auxiliar dar și cel nedidactic din județ doresc sa se imunizeze. Cifrele sondajului arata ca doresc…

- Mai puțin de jumatate dintre profesorii din invațamantul preuniversitar doresc sa fie vaccinați, anunța ministrul Sorin Cimpeanu, intr-un interviu la Antena3. Acesta a explicat ca procentul celor care vor sa fie vaccinați in invațamantul preuniversitar este de aproape 50%, in timp ce in sistemul universitar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Antena 3, ca aproximativ jumatate din cadrele didactice doresc sa se vaccineze anti-COVID. Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele . „Am urmarit situatia curenta, aproape…

- Inspectorul școlar general al Timișului spune ca 47,23% din cadrele didactice din județ și-au manifestat dorința de a se vaccina. Procentul nu este inca bine definit, intrucat chestionarea cadrelor continua pana maine, 14 ianuarie.

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca datele parțiale arata ca sunt multe școli unde circa 66% dintre angajați doresc sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Exista insa și școli unde intenția este mai scazuta. El precizeaza ca rezultatul sondajului facut in randul profesorilor…

- Cadrele didactice vor fi vaccinate anti-Covid in etapa a doua a campaniei de vaccinare , așa cum au stabilit autoritațile. Decizia a starnit controverse in condițiile in care unii specialiști leaga vaccinarea profesorilor de revenirea copiilor la școala. Alte cadre didactice refuza sa se vaccineze.…