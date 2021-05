Stiri pe aceeasi tema

- „Avem aproape 100 de clase care au activitatea cu prezența fizica suspendata din cauza apariției cazurilor de infectare in randul elevilor. La apariția unui caz, respectiv doua cazuri, in funcție de varsta, se suspenda intreaga activitate a clasei respective.Avem mai puțin de 300 de elevi, din cei aproape…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri seara ca elevii nu sunt obligați sa mearga la școala impotriva voinței lor sau a parinților și ca pot ramane in sistem online daca prezinta simptome sau au alte vulnerabilitați. „Frica este o vulnerabilitate”, a spus ministrul, conform mediafax.…

- Elevii care prezinta simptome de orice fel sau au anumite vulnerabilitati nu sunt obligati sa mearga la scoala, dimpotriva, este recomandat sa nu intre in colectivitate, a declarat, ieri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Agerpres. „Vineri, in Bucuresti, am avut o rata de infectare de 1,21,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați – 90% – unde rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori. El a adaugat ca masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, de miercuri, 5 mai, vor merge la cursuri cu prezenta fizica toti copiii din gradinite si invatamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare, dar si elevii claselor de gimnaziu si de liceu – cu exceptia anilor terminali – din localitatile unde rata de infectare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca a stabilit cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, modificarea ordinului comun astfel incat elevii care in prezent merg la scoala sa poata sa o faca si in continuare pana la instituirea carantinei.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- „Regulile de distantare si prudenta trebuie respectate”, in același timp elevii din clasele terminale trebuie sa mearga fizic la cursuri, a declarat, sambata seara, la Realitatea Plus, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, scrie G4media.ro . „Pentru acele scoli care vor intra in scenariul rosu si care…