Stiri pe aceeasi tema

- O mie de romani sunt izolati in case, 17 sunt in carantina, suspecti de coronavirus. Autoritatile au aununtat ca sunt peste 4000 de locuri disponibile pentru carantina celor infectati. Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- Sambata seara (n.r. - 22 februarie 2020), Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Specialistii din cadrul Comitetului pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirus avertizeaza ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul virus, din cauza numarului mare de calatorii intre cele 2 tari, relateaza stirileprotv.ro. Pana in prezent, nu sunt raportate de…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…