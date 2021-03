Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca examenele naționale se vor desfașura la data programata, cu prezența fizica a elevilor, indiferent de evoluția epidemiei de coronavirus. „Nu va exista niciun elev care sa nu poata susține examenele naționale indiferent de situația epidemiologica. Examenele…

- Cu toții ne dorim redeschiderea școlilor și acest lucru se va intampla de indata ce situația epidemiologica o va permite, fara a pune in pericol sanatatea publica, a declarat miercuri Sorin Cimpeanu, propus pentru Ministerul Educației. Acesta a primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate…