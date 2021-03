Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a declarat ca a initiat discutii la nivelul Comitetului National de Situatii de Urgenta pentru ca chiar daca vor exista localitati carantinate la momentul sustinerii examenelor nationale, sa se ia in considerare exceptia pentru sustinerea acestor testari, „definitorii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri seara, ca este permisa continuarea studiilor cu prezenta fizica la scoala pentru elevii din anii terminali, chiar si in localitatile din scenariul rosu. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta…

- Ministrul educației solicita CNSU ca elevii din anii terminali sa mearga la școala fizic și in scenariul roșu, avand in vedere importanta examenelor nationale Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a spus vineri, 5 martie, ca s-a adresat direct Comitetului Național pentru Situații de Urgența pentru modificarea…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, relateaza Mediafax si Hotnews. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca tematica de examen pentru evaluarea nationala si bacalaureat va fi adaptata la realitatile acestui an si „va fi anuntata din timp”. „Atata vreme cat elevii, parintii, profesorii solicita ca examenele nationale sa fie sustinute la datele planificate,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, in urma consultarilor cu reprezentantii elevilor, profesorilor si parintilor, s-a stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a se asigura relevanta lor. „Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile…