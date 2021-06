Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor, a demisionat din Guvern dupa ce a fost prins de polițiști la volan sub influența alcoolului. „In urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului. Gestul lui Oltean…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a transmis un nou mesaj referitor la anunțata candidatura a primului – ministru, Florin Cițu, la șefia partidului. Orban a spus ca a avut o discuție cu premierul pe aceasta tema, inaintea anunțului oficial. „Astazi dimineața, primul ministru al…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a concurat sambata la Turul Ciclist al Municipiului Deva, competitia fiind structurata in doua etape - contratimp si fond - pe 8 si 9 mai, in organizarea Clubului Sportiv Faerag. Concursul, ajuns la editia a IX-a, este primul de acest fel organizat in…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat ca va participa in acest weekend la Turul Municipiului Deva, prima sa competitie de ciclism din acest an. “Dupa atatea luni de pregatire si munca de birou, sambata si duminica voi participa la prima mea competitie de ciclism din acest…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, se declara nemultumit de situatia gimnasticii romanesti si considera ca si in aceasta ramura sportiva trebuie facute reorganizari. Acesta a adaugat ca in calitate de ministru al Sportului are parghii pentru a interveni si va uzita de acestea pentru a…

- Ieri, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sanatații au publicat in Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie, noutatile privind regulile impuse pentru cluburile sportive in pandemie. Cea mai importanta modificare, una de mult asteptata, este aceea ca miniștrii Eduard Novak, respectiv Vlad…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a avut, marti, o intalnire cu Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, in cadrul careia s-a discutat despre situatia Patinoarului ''Mihai Flamaropol'', a carui constructie a fost sistata in urma unui litigiu, precum si despre eventualele…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, luni, pentru AGERPRES , ca in opinia sa cauza ratarii calificarii la Jocurile Olimpice a echipei nationale de handbal feminin nu a fost arbitrajul si ca Federatia Romana de Handbal ar trebui sa identifice alte probleme in interiorul echipei…