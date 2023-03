Stiri pe aceeasi tema

- ”Presedintia suedeza a Consiliului UE a organizat, joi, prima reuniune formala, a ministrilor responsabili de competitivitate, sectiunea Piata Interna si Industrie. In cadrul reuniunii COMPET, Romania a salutat demersul Comisiei cu privire la propunerea de reglementare in domeniul contractelor de servicii…

- Industria electronica si dependenta Uniunii Europene de semiconductori sunt subiecte care preocupa, iar Romania a demarat proiecte la inceputul crizei semiconductoarelor si isi propune sa devina un jucator important in UE in acest domeniu, a spus ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Astazi, ministrul Economiei, Florin Spataru, a efectuat o vizita de lucru la Buzau, vizitand o companie de reciclare, una de producție cablaje auto și o fabrica de produse metalice. De asemenea, ministrul a avut o intrevedere cu mai mulți oameni de afaceri din Buzau. ,,La Buzau sunt reciclate cantitați…

- „Am pledat astazi pentru flexibilizarea procedurilor de avizare a Comisiei Europene pentru acordarea de scheme de ajutor de stat si reducerea termenelor lungi de analiza pentru a fi facilitate, astfel, atat investitiile publice, cat si cele private in Romania. Dezbaterea COMPET, care a avut loc astazi…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, va sustine luni o conferinta de presa ca urmare a semnarii Memorandumului de Intelegere pentru cooperare industriala dintre Compania Nationala Romarm S.A. si Hanhwa Aerospace in vederea producerii in Romania a unor sisteme militare terestre, a pulberilor si explozibilor,…

- Romania iși extinde producția de armanent, totul in contextul in care multe țari se confrunta cu un deficit in acest sens! Ministrul Economiei, Florin Spataru, a confirmat acest lucru, insa a ținut sa precizeze ca Ucraina nu reprezinta o prioritate pentru țara noastra. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, respinge afirmatiile privind livrarea de arme catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in Romania. „Sunt afirmatii ale unor oficiali de care eu nu am cunostinta. Ceea ce pot…

- Fireste ca poarta inchisa Romaniei este un esec al clasei politice si al diplomatiei de la Bucuresti. Dar acest insucces ne dezvaluie si cat de pasiva, nearticulata si lipsita de viziune este „casta" oamenilor de afaceri romani. Austria a inchis usa in nas Romaniei spre Schengen, dar ramane aproape…