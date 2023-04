Eleganta la superlativ: rochia lunga si pantofii stiletto

Toate femeile se viseaza, cand sunt mici, printese. E un vis universal valabil, sau macar majoritar valabil, de a fi, intr un fel sau altul, in mod direct sau doar imaginar, printesa. Evident in poveste exista si un print dar rolul principal il are mereu ea, Cenusareasa zilelor noastre… [citeste mai departe]