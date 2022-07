Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Hotararea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare, proiect initiat de Ministerul Economiei. “Am aprobat, astazi, schema de ajutor de stat pentru industria prelucratoare, in valoare de 300 de milioane de euro. Prin acest proiect, ne dorim ca aceste companii sa-si dezvolte noi linii de productie, sa se retehnologizeze, sa achizitioneze echipamente care sa se incadreze in trendul de reducere a emisiilor de carbon. Este prima schema de ajutor de stat gestionata…