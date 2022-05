Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA din Republica Moldova a emis o alerta de securitate pentru cetațenii americani aflați in Transnistria. De asemenea, Bulgaria le cere cetatenilor sai sa paraseasca urgent Republica Moldova. „Pe 25 și 26 aprilie au fost explozii in Tiraspol și langa Mayak, in regiunea separatista Transnistria.…

- Rusia considera incidentele recente din regiunea separatista Transnistria a Republicii Moldova drept o tentativa de a atrage aceasta regiune in conflictul mai amplu din Ucraina, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, transmite Reuters, informeaza Agerpres.…

- Republica Moldova acuza Rusia ca incearca sa recruteze moldoveni din regiunea Transnistria, anunța Sky News Specialiștii susțin ca exista posibilitatea ca Rusia sa incerce sa iși refaca forțele din Ucraina prin utilizarea trupelor staționate in regiunea separatista Transnistria. Serviciile secrete britanice…

- Cimitirul Eroilor Romani cazuți in Al Doilea Razboi Mondial de la Falești, Republica Moldova, a fost vandalizat cu insemne pro-ruse, similare celor folosite de invadatori in Ucraina. Pe cruci și pe troița au fost desenate svastica, dar și literele Z și V, conform TVR1. In Falești sunt inmormantați 299…

- Guvernul ar putea lua masuri pentru limitarea exportului de cereale Foto: gov.ro Realizator: Guvernul ar putea lua în perioada urmatoare masuri pentru limitarea exportului de cereale și alte produse, pentru a asigura necesarul de consum în România, spune ministrul…

- Lumina de pe podul suspendat de pe Dunare a fost stinsa, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a-i deruta pe pilotii rusi care bombardeaza Ucraina, informeaza Monitoruldegalati . De asemenea, lumina a fost stinsa si la Santierul Naval Damen Galati, Liberty Galati, Portul Mineralier, Turnul de Televiziune,…

- Ministrul PSD al Economiei, Florin Spataru, se plimba prin Belgia, cand a inceput razboiul din Ucraina. El a ratat sedinta CSAT din 24 februarie. Informatiile apar chiar pe pagina de Facebook a ministrului. La 23 februarie, Spataru se afla intr-o vizita in Belgia, la Leuven. La 24 februarie, el participa…