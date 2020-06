Stiri pe aceeasi tema

- O scadere a investițiilor, a consumului privat și a exporturilor a impins economia germana in recesiune in primul trimestru, cu o scadere de 2,2%, cea mai mare rata de reducere din 2009, arata date detaliate au aratat luni, oferind o privire asupra daunelor cauzate de pandemie, relateaza Reuters.Citește…

- Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu celor care au murit in cel de-al Doilea Razboi Mondial vineri,cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la Ziua Victoriei in Europa si a folosit prilejul pentru a spune ca este mandra de modul in care britanicii au raspuns la pandemia de coronavirus,scrie Reuters.Citește…

- Premierul italian a anuntat ca pana la sfarsitul acestei saptamani va prezenta planul de relaxare a restrictiilor generate de noul coronavirus, iar din patru mai ar putea fi aplicate primele masuri din acesta.Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat ca tara va incepe sa reduca restrictiile impuse…

- Cea mai mare economie a Europei, rapusa de coronavirus. Germania ar putea avea o contracție a PIB-ului de 4,2%, in 2020, și se imprumuta pentru prima data din 2013 Principalele institute economice din Germania se asteapta anul acesta la un declin economic de 4,2%, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii trag un semnal de alarma și spun ca achizițiie exagerate de alimente pot provoca o adevarata criza.Avertismentul specialiștilor vine dupa ce, in țarile afectate de noul coronvirus, oamenii au facut cumparuri…

- O descriere cu lumini și umbre a sistemului german de sanatate facuta de un medic roman care lucreaza destul de aproape de zona roșie.”Va minunați de rata mica a mortalitații COVID-19 aici”, spune un medic roman stabilit in Germania. Motivul? ”Pacienții sunt luați foarte in serios.”. Dar, in același…