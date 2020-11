Ministrul Economiei anunta ca a sesizat Parchetul General cu privire la cele 20 de milioane de masti neconforme

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de milioane de masti, adica jumatate din mastile de pe piata, au fost oprite de la comercializare de catre ANPC, pentru ca erau neconforme, a declarat pentru „Adevarul” ministrul Economiei Virgil Popescu. El a precizat ca toti producatorii romani verificati au avut masti conforme.

- Jumatate dintre mastile aflate pe piata nu protejeaza impotriva Covid, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comerciantii sa precizeze acest lucru in cazul produselor neconforme, a declarat, miercuri, Virgil Popescu. „Sunt dezamagit de calitatea mastilor de protectie aflate pe piata…

- Virgil Popescu a anuntat ca rezultatul ultimului test pentru COVID-19 este negativ. Acesta precizase pe 2 noiembrie ca este infectat cu SARS-CoV-2. Ministrul Economiei a adaugat ca a fost printre cei norocosi, deoarece nu a avut simptome grave, ci o forma usoara a bolii. „Pentru ca au fost si alte…

- ”Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel. Testul a fost negativ. Duminica noaptea am avut simptome de gripa. Astazi am facut un nou test, care a iesit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment.…

- Ministrul Economiei a anunțat pe Facebook ca luni a fost diagnosticat cu coronavirus. Virgil Popescu spune ca nu are simptome grave și ca este increzator ca va trece peste aceasta perioada. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- „Ieri seara s-a incheiat primul call de proiecte pe schema 1, acele microgranturi de 2.000 de euro. Au fost pana ieri seara 29.215 de companii au depus cerere de finantare pentru 2.000 euro. Nu am consumat intregul buget. Am observat pe parcursul unei saptamani o usoara scadere si faptul ca practic…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 209…

- IPJ Braila a aplicat, de la inceputul epidemiei de COVID-19, amenzi in valoare de aproximativ 19 milioane lei si a intocmit 74 dosare penale, pentru nerespectare masurilor de limitare a raspandirii noului tip de coronavirus, potrivit informatiilor facute publice, luni, de Autoritatea Teritoriala…