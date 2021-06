Guvernul a decis, in sedinta de marti, desfiintarea a 40 de posturi din Ministerul Economiei, a anuntat ministrul de resort, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului citat, posturile ar fi trebuit sa promoveze turismul, erau platite cu salarii de mii de euro si beneficiau de pensie speciala. "In sedinta de guvern de ieri, am desfiintat 40 de posturi din Ministerul Economiei cu salarii de mii de euro pe luna si pensie speciala. In teorie, functiile acestea ar fi trebuit sa promoveze turismul. In practica stim cu totii ce se intampla cu aceste posturi la stat. Sinecurile acestea…