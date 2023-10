Stiri pe aceeasi tema

- „Astfel, Asociatia Gastro Local si-a asumat rolul de a promova gastronomia traditionala de pe teritoriul Romaniei”, mai arata postarea de sambata, pe pagina de Facebook a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Astfel, ministrul Stefan Radu Oprea a transmis un mesaj de sustinere pentru…

- „Procesul de aderare a Romaniei la OCDE este cel mai important obiectiv strategic national dupa cel al aderarii tarii noastre la NATO si la UE. Pe parcursul procesului de aderare la OCDE Romania este evaluata de 26 de Comitete si va trebui sa internalizeze peste 250 de instrumente juridice la nivelul…

- Producatorii care au inființat, in propriile gospodarii, puncte gastro local, cu sigla „cocoșul pe poarta", sau care vor sa intre in aceasta rețea a turismului gastronomic sunt așteptați la prima ediție a Conferinței Naționale a Punctelor Gastronomice Locale din Romania. Evenimentul va avea loc in perioada…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea (PSD), afirma, marti, ca nu s-a discutat despre instituirea unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate, conform News.ro. ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea…

- ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate. Spun public ca in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului NU s-a discutat o astfel…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a facut, duminica o vizita in Alba-Iulia. El a precizat ca judetul Allba are un potentia turistic incontestabil, insa statisticile arata ca acest potential este prea putin fructificat. Parteneriatul intre autoritatile locale si…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a avut discutii cu Didier Reynders, comisarul european pentru justitie, cu atributii privind protectia consumatorului despre cursele aeriene ale Wizz Air care au avut intarzieri in ultimul timp sau au fost anulate, despre initierea…