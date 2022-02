Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut cateva dificultați miercuri in a citi un text in limba engleza, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor apararii din NATO, potrivit G4media , care citeaza site-ul local Știri de Cluj. Ministrul Apararii a citit aproximativ 50 de secunde un discurs in engleza. Vizibil agitat pe scaun, ministrul s-a balbait de circa patru ori și a avut dificultați in a pronunța cateva cuvinte. La ceremonie, au participat și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ministrul apararii din Grecia – lidera ABDM – Nikolaos Panagiotopoulos. Dupa ce ministrul Dincu a terminat…