Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian Teleman, propune ca poștașii care vor disponibilizați sa se reprofileze in agenți comunitari, care "sa anunțe morțile suspecte și lucrurile neobișnuite din comunitați", un fel de ciocli. Ministrul USR-PLUS a declarat, in emisiunea Decisiv a Catalinei Porumbel, la Antena 3, ca in Poșta Romana sunt angajați foarte mulți factori […]