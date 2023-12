Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al Brașovului, Allen Coliban, va candida pentru al doilea mandat, iar senatorul Irineu Darau va candida, la alegerile locale, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov. USR a ales candidații pentru alegerile locale din 2024, din județul Brașov. In urma votului…

- Primarii liberali ai comunelor Iancu Jianu si Soparlita, cinci consilieri judeteni liberali, precum si presedintii organizatiilor PNL din municipiile Slatina si Caracal si din orasul Piatra-Olt si-au exprimat sustinerea pentru PSD Olt, au anuntat social-democratii miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook.

- S-a votat in PNL ca in alegerile din 2024 sa nu se mearga in alianța cu PSD Sursa articolului: PNL-iștii vor candida pe liste proprii in alegerile din 2024 – Vot in unanimitate in interiorul partidului Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat, marti, despre listele comune PNL – PSD la alegerile din 2024, ca este foarte important ca fiecare partid sa isi pastreze obiectivele si sa isi reprezinte electoratul. Adrian Vestea a spus ca el se bazeaza pe faptul ca a castigat razboaie uninominal la…

- Deși campania electorala a alegerilor generale locale este departe de final, experții și ONG-urile deja constata numeroase incalcari din partea concurenților electorali. In cursa electorala au fost identificate zeci de starturi false, numeroase cazuri de abuz de resurse administrative din partea diferitor…

- In 3 zile, se incheie perioada de depunere a documentelor pentru inregistrare in calitate de concurent electoral la alegerile locale generale. Termenul-limita de depunere a documentelor pentru inregistrarea in calitate de concurent electoral la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 este 6 octombrie…

- Astazi la ora 7:30 a fost convocata ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Dupa ședința, Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu unele precizari. „Azi a fost adoptata decizia CSE din 4 octombrie 2023 prin care au fost stabilite criterii de individualizare cu privire la persoanele care nu au dreptul…

- Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, in cadrul unui interviu pentru Digi24.ro, ca dupa alegerile locale din 2024 va putea vorbi și despre o posibila candidatura a sa la prezidențiale. Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, liderul PSD a spus:„In primul și in primul rand, cele…