Contractele, in valoare totala de 214.677.852,87 de lei, au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 116 unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si vizeaza reabilitarea termica si eficientizarea energetica a unor cladiri publice, precum si asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin achizitionarea de puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, arata comunicatul de presa al MDLPA. Pana in prezent, prin cele trei componente ale PNRR, au fost semnate 3.627 de contracte de finantare, in valoare totala de 22.163.992.134,91 de lei, a precizat ministrul…