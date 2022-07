Sistemul simplu si nebirocratic de depunere online a cererilor de finantare, pe platforma pusa la dispozitie de minister, a permis evaluarea rapida a acestora, motiv pentru care au fost semnate deja, in luna iunie, primele 6 contracte de finantare pentru aceasta componenta a PNRR, a precizat Cseke Attila. “Autoritatile publice au depus in total 4.012 cereri pentru dezvoltarea durabila a localitatilor din Romania, prin investitii in infrastructura locala care vor sustine atat rezilienta si tranzitia verde a zonelor urbane si rurale, cat si reducerea disparitatilor teritoriale la nivel regional,…