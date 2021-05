Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 aprilie 2021, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o sedinta, in sistem videoconferinta, cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, in contextul pregatirilor pentru minivacanta prilejuita de sarbatorirea Pastelui Ortodox.In cadrul intalnirii, la care au participat…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a cerut sa fie amendata, dupa ce a fost surprinsa fara masca la o actiune din judetul Sibiu. „Am solicitat sa fiu amendata. Consider ca este corect, chiar daca au fost doar cateva momente și in tot restul timpului, am respectat…

- Lucian Bode a fost intrebat, miercuri, daca situatia de la Onesti a degenerat dupa ce una dintre victimele barbatului a incercat sa se apere."Am auzit aceasta afirmatie si acest lucru va rezulta din ancheta, avem acolo, dincolo de cercetarea noastra, avem o ancheta penala, preluata de Parchet si va…

- Polițiștii au protestat in fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de politica salariala a guvernului. La un moment dat aceștia au aprins fumigene și au reclamat ca jandarmii au primit ordin sa-i impiedice sa-și strige nemulțumirile, potrivit postarilor pe Facebook ale Sindicatului Europol. „Asistam la…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului activitatii Politiei Romane pentru anul 2020, ca vor fi organizate concursuri pentru ocuparea functiilor de conducere "astfel incat sa fie asigurate continuitatea si stabilitatea deciziilor". "In mandatul meu functiile…

- Angajații Centrului Chinologic al Poliției Romane de la Sibiu vor antrena caini pentru detectarea persoanelor infectate cu coronvirus, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Oficialul a mers in vizita, alaturi de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la Centrul Chinologic din Sibiu. Este…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit luni seara la Digi24, in contextul amanarilor in legatura cu legea bugetului, ca la Prefectura Salaj aproape toți angajații au primit sporuri cu privire la activitatea asociata campaniei de vaccinare anti-COVID.