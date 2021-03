Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, a facut luni dimineața declarații despre cazul celor trei polițiști arestați preventiv, saptamana trecuta, unul dintre agenți fiind vicepreședintele unui sindicat din MAI. „Va rog sa fiți atenți la ce va urma in zilele urmatoare”, precizand ca sesizarea in acest caz a fost facuta in luna septembrie, iar cercetarile parchetului au fost incheiate dupa jumatate de an.