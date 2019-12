Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca auditul care se desfasoara la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va fi finalizat saptamana viitoare, iar atunci ii vor fi prezentate concluziile legate de partea tehnica, financiara, de licitatii si achizitii.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, intrebat daca a luat vreo decizie in privinta lui Raed Arafat, ca probabil saptamana viitoare va avea concluzia auditului inceput la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) dupa aparitia filmului din Colectiv.

- Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Dr. Raed Arafat, ajunge astazi la Constanta, in Portul Midia, sa se alature Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru gestionarea actiunii privind nava scufundata din portul mentionat. Informatia a fost confirmata pentru…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, marți, ca salvatorii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența sunt pregatiți sa intervina in Albania, acolo unde a avut loc, marți dimineața, un seism puternic, soldat cu cel puțin 6 decese.„A fost activata alarma internaționala…

- UPDATE! Ultimul bilanț al autoritaților arata ca luni seara, la spitalele din Timișoara se aflau internați 8 adulți – la Spitalul Județean, și 9 copii – la Spitalul de Copii. Alți doi copii au murit și mama unuia dintre ei a decedat in urma incidentului misterios din blocul de pe strada Mioriței.…

- Modul in care autoritatile judetene au gestionat situatia ursului lovit Foto Agerpres Ministrul de Interne, Marcel Vela, a demarat procedura de demitere a prefectului judetului Harghita, Andrei Jean-Adrian. Potrivit unui comunicat al MAI, decizia are legatura cu modul în care autoritatile…

- 'Tocmai ca in baza certificatului ORNISS am citit anumite rapoarte, nu am nici puterea si nici posibilitatea legala sa le divulg public. Intai desecretizam tot ceea ce s-a intamplat, ca sa aflati si dumneavoastra si toti cetatenii, se va face o analiza si va asigur ca se va lua cea mai buna decizie…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta pentru joi, la ora 12,30, o conferinta de presa in contextul imaginilor aparute in spatiul public privind incendiul de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat…