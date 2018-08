Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara anuntata de Guvern reprezinta „o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale”, a afirmat marti purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. „In privinta…

- Administrația Prezidențiala ii raspunde ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, susținand, intr-un comunicat, ca i-a adus la cunoștința „situația grava in care s-ar putea ajunge daca vor fi efectuate reducerile masive de buget” , iar, in urma unei discuții, premierul Dancila l-a mandatat pe consilierul…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a sustinut marti, 7 august a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei de presa, conform Administratiei Prezidentiale: "Buna ziua Tema declaratiei de presa de astazi o reprezinta…

- Klaus Iohannis a criticat rectificarea bugetara a Guvernului, dupa ce Executivul a decis sa taie bani de la Administrația Prezidențiala. Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a transmis ca președintele considera ca „rectificarea bugetara anuntata de Guvern reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara, anuntata saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila, nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD. Guvernul face sabotaj bugetar,…

- Presedintia considera ca rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD, Guvernul apeland la o forma de sabotaj bugetar, a declarat marti Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, la Palatul Cotroceni, ca prin rectificarea bugetara anuntata de premierul Viorica Dancila, Guvernul apeleaza la o forma de sabotaj bugetar a Administrației Prezidențiale. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/declaratii-de-presa-la-cotroceni-de-la-ora-14-00-live-video_433514.html#ixzz5NUTeovLq

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. Prim-ministrul a precizat ca Executivul se va incadra in limita de...