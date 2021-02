Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MAE, acest nou ajutor se inscrie in linia actiunii "constante" a Romaniei in beneficiul direct al cetatenilor Republicii Moldova, in contextul pandemiei de COVID-19. Ministrul Aurescu va avea intrevederi cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si cu prim-ministrul interimar…