Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto: Respectul pentru istorie nu este revizionism Respectul pentru faptele istorice nu poate fi considerat revizionism, a declarat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la audierea sa anuala in fata comisiei parlamentare pentru coeziune nationala, transmite MTI. Seful diplomatiei ungare a afirmat in cadrul audierii ca situatia minoritatilor maghiare din afara tarii s-a imbunatatit in ultimii cinci ani, dar raman multe probleme nerezolvate. El a insistat ca politica privind minoritatile maghiare din afara Ungariei este unul din cele mai importante aspecte ale politicii externe ungare si nu va fi "sacrificata pentru jocuri geopolitice",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

