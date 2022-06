Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba le-a cerut, duminica, liderilor reuniți la summitul G7 din Munchen mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acuzand atacul rușilor asupra Kievului produs duminica dimineața. Unul dintre raniți este o fetița de 7 ani care dormea liniștita in patul ei, pana cand rachetele rușilor i-au lovit casa, a spus Kuleba, publicand […] The post Ministrul de Externe ucrainean publica imagini cu o fetița scoasa de sub daramaturi dupa atacul rușilor asupra Kievului. Apelul lui catre G7 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…