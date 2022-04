Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru vecinatate și extindere, Oliver Varhelyi, i-a inmanat ministrului de Externe al R. Moldova, Nicu Popescu, chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE a Republicii Moldova, noteaza deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, considera ca "Moldova trebuie sa fie pregatita pentru noi provocari, intrucat razboiul din Ucraina poate dura destul de mult". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doi astronauti, germanul Matthias Maurer si americanul Raja Chari, au iesit in afara Statiei Spatiale Internationale (ISS) pentru a efectua o misiune de lucru de aproximativ sase ore si jumatate, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, Kent Logsdon, a declarat duminica aceasta ca nu exista deocamdata indicii ca Rusia ar putea intreprinde un atac asupra Republicii Moldova in contextul invaziei ruse in Ucraina, care a intra luni in a 26-a zi, relateaza Deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri dupa-amiaza, o vizita in Chișinau, unde are o intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. La Chișinau, Iohannis a mers și cu premierul Nicolae Ciuca. Cei doi au fost primiți de omoloagele lor, Maia Sandu, președintele Moldovei, respectiv…

- Compania Air Moldova va efectua, joi, curse charter catre Germania si Turcia pentru a transporta refugiati din Ucraina, a anuntat Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, "sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…