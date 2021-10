Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe afgan a pledat luni pentru relatii bune cu celelalte state ale lumii, dar a evitat sa-si asume angajamente ferme in ce priveste educatia tinerelor, in pofida apelurilor comunitatii internationale de a le permite tuturor copiilor afgani sa se intoarca la scoala, relateaza Reuters, …

- Iranul va reveni "foarte curand" la negocierile cu marile puteri, inclusiv Statele Unite, pe tema relansarii Acordului nuclear din anul 2015, a declarat vineri ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, citat de agentia Reuters. "Republica Islamica Iran va reveni la masa negocierilor.…

- Guvernul urmareste modificarea actualului proiect al Legii consumatorilor vulnerabili astfel incat de sprijin la plata facturii sa beneficieze mai mult de 427.000 de gospodarii, cat era prevazut pana acum, a declarat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, potrivit Agerpres. "Tintim cresterea numarului…

- Franta si Spania vor opri vineri, cu patru zile inainte de termenul limita, operatiunile de evacuare din Afganistan, potrivit BBC . Franta va pune capat operatiunii de evacuare a oamenilor din Afganistan vineri seara, a declarat joi prim-ministrul Jean Castex la postul de radio RTL. 115 cetateni francezi…

- Va fi noul regim taliban mai deschis decat precedentul la principiile progresismului occidental? Guvernul francez pare sa spere acest lucru. Ministrul de Externe din Franța, Jean-Yves Le Drian, susținand ca talibanii trebuie sa formeze „un guvern incluziv”, arata ca Franța ar fi de neclinit fața…

- Tonul devine tot mai strident in disputa diplomatica dintre Israel si Polonia, ministrul israelian de externe, Yair Lapid, calificand guvernul de la Varsovia drept ''antidemocratic'', intr-o declaratie facuta duminica seara, relateaza DPA. Motivul disputei este o modificare…

- ”Guvernul nu este in pericol sa cada. Vorbim despre un Guvern care nu reuseste sa faca reformele asa cum am vrea noi, USR PLUS, reforme agreate in programul de guvernare. De ce nu reuseste? Pentru ca toata lumea asteapta sa se termine jocul muzical de la Congresul PNL. Dupa aceea vom sti cine este seful…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, este in vizita oficiala la Chisinau Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, este în vizita oficiala la Chisinau, cu câteva zile înainte de prima sedinta a noului parlament si de formarea viitorului…